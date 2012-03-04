Полиция Москвы не нашла нарушений в ходе голосования на выборах президента на участках, куда людей привозили на автобусах. Сегодня утром к избирательному участку №3188 (Южное Тушино) подъехали несколько автобусов с людьми.



"Ничего незаконного в их действиях нет: это жители других регионов России, которые работают на одном из строительных объектов в Москве. Те из них, кто решил принять участие в голосовании, получили на свое имя открепительные удостоверения и сегодня людей централизованно привезли на избирательный участок из строительного городка", - отметили в Главном управлении МВД по Москве.

В полиции добавили, что похожая ситуация была на участке №3027, где также не выявлено правонарушений.

Ранее наблюдатели сообщали, что ко многим московским избирательным участкам работников различных государственных и муниципальных предприятий массово свозят на автобусах. Некоторые автобусы приезжают из других регионов.



