Наблюдатели из Европы остались довольны работой веб-камер на выборах

Наблюдатели из Европы довольны работой веб-камер на российских избирательных участках, однако для их стран "это пока очень дорого", об этом иностранные наблюдатели заявили на пресс-конференции в Международном информационном центре Торгово-промышленной палаты.



Депутат Европарламента, наблюдатель из Италии Элизабет Гардини поделилась своими впечатлениями о выборах президента РФ, она сказала: "Увиденное на московских избирательных участках меня очень впечатлило. Процесс голосования прозрачный. Приветствуем работу веб-камер". По ее словам, подобные технологии неплохо было бы применять и в Италии, "но пока это для нас слишком дорого".



Заинтересованность работой веб-камер выразил и независимый наблюдатель из Великобритании Алан Ричардсон, отметил, что "это хорошая мера против фальсификаций. Нужно подумать, как разработать аналогичную приемлемую систему для Великобритании".



Виктор Успасских, депутат от Европарламента, рассказал, что сегодня посетил 11 российских избирательных участков, "я выбирал их сам. У меня пока нет никаких претензий. Люди идут, техника работает", передает ИТАР-ТАСС.