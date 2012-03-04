В Петербурге начались драки на избирательных участках
4 марта 2012, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
На УИК №350 (Гражданский проспект, дом 92, корпус 3) представитель от Единой России провоцирует наблюдателей, ведущих видеосъемку (намеренно демонстрирует свое лицо крупным планом в объектив), а затем кричит, что нарушены его права и устраивает драку.
Представители «Наблюдателей Петербурга» считают, что это намеренная провокация, чтобы выставить их с участков, сообщает piter.tv. Кое-где это уже произошло. Ранее «АН» писали, что чаще всего не пускают наблюдателей от Прохорова.
Президентские выборы в Петербурге проходят достаточно активно – всего за первые два часа работы избирательных участков в городе на Неве проголосовало 2,51% избирателей. Всего в городе открылось 1 тыс. 937 участков.