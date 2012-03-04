Члены клуба любителей марафонского зимнего плавания "Белые медведи" пришли в день выборов президента РФ на избирательный участок в лицей "Сигма" в трусах и купальниках. "Моржи" пришли колонной, во главе символ ассоциации - белый медведь.



После голосования "моржи" вышли на площадку перед лицеем, и сделали несколько акробатических трюков, в том числе жонглируя мечами.

Подобная акция алтайских моржей уже проходила 4 декабря 2011 года на выборах в Госдуму. "Наше появление на избирательном участке в такой форме не случайно, потому что мы обращаем на себя внимание здоровых и спортивных людей. Мы в таком виде выходим на выборы уже четвертый раз и это число не окончательное, планируем на следующих выборах объединиться со всеми моржами Сибири и идти голосовать одновременно, каждый в своем городе", - сказал лидер алтайских "моржей" Александр Зеленецкий, сообщает РИА Новости.