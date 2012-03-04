На Камчатке закрылись избирательные участки, поголосовали 57,04% избирателей

В Камчатском крае завершилось голосование на выборах президента РФ, все участки закрылись в 20:00 по местному времени (12:00 мск). Идет подсчет голосов избирателей. По данным на 18:00 м.вр. проголосовали 57,04% избирателей от внесенных в списки.



В выборах президента России приняли участие 140 тысяч 945 жителей края. Данные об общем числе проголосовавших еще будут уточняться.



По данным краевой избирательной комиссии, в выборах президента страны на Камчатке имели право голосовать 247 тысяч 093 избирателя. Работали 196 избирательных участков и 14 территориальных избирательных комиссий.



Сообщений о серьезных нарушениях в ходе голосования не поступало.