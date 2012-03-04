Зюганов проголосовал за всю Россию

Кандидат в президенты, лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов проголосовал в столице на участке 149 на Миусской площади. Он голосовал за Россию – "здоровую, умную, процветающую".



«Я голосовал за то, чтобы в ней жили люди, а не крепостные и военнопленные", - сказал Г. Зюганов.

Кроме того, отвечая на вопросы, он заявил, что в Хабаровске уже обнаружена "целая группа, которая осуществляла вброс бюллетеней". "Так называемая "карусель" выявлена и на некоторых избирательных участках в Москве", - добавил он, сообщает «Интерфакс».



