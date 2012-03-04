Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин создает на выборах конфликтную ситуацию и вносит напряженность в процесс голосования на избирательных участках Москвы.



Валентин Горбунов сказал на пресс-конференции накануне, что "лидер партии "Яблоко" решил создать конфликтную ситуацию в Москве. Из нафталина достали газету, которая с 2000 года не выходит. Но она зарегистрирована. Но почему-то сегодня стали появляться люди с редакционными заданиями, подписанными лидером партии С. Митрохиным".



По мнению главы Мосгоризбиркома, этим действиям должны дать оценку юристы, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, а также представители прокуратуры, передает Интерфакс.