Жириновский крайне недоволен кабинками

Кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский проголосовал на избирательном участке номер 2589 в школе номер 914 на западе Москвы. На избирательном участке его спросили, как он считает, выборы будут честными и прозрачными?



«Ждем, конечно», - ответил он.

Однако Владимиру Жириновскому крайне не понравились кабины для голосования. Он заявил, что «это не кабина, а загон, профанация».

«Я вижу, что делает человек в этой кабине. Это не кабина для тайного голосования», - отметил он, передает «Интерфакс».



