«Народу на селе все эти митинги до лампочки!»

Похоже, митинговые страсти в столице России не утихнут и после выборов президента. Непримиримые оппозиционеры уже заранее назвали их нелегитимными. Кто-то уже говорит об «оранжевой заразе», а некоторые эксперты даже вспоминают погубленную Западом Ливию. Но чем живет в эти дни сама Россия, глубинка нашей страны? Специально для «АН» на вопрос «ВОЗМОЖЕН ЛИ В РОССИИ ЛИВИЙСКИЙ СЦЕНАРИЙ?» отвечает генерал-майор МВД, доктор юридических наук, профессор, член Союза писателей РФ, депутат Госдумы III-V созывов АЛЕКСАНДР ГУРОВ. Кстати, в Думу он всегда избирался от самой что ни на есть российской глубинки и знает жизнь страны не из монитора компьютера.

«Тогда действительно жди беды…»

- В ближайшем и обозримом будущем никакой «Ливии» в России не получится! На это просто нет причин. У нас никто не умирает с голоду, и если реально посмотреть на существующее положение вещей, то за последние годы жизнь только улучшилась. Примером тому – жизнь в деревне, которую я знаю не понаслышке. Одна старая крестьянка из Смоленской области недавно сказала: «Пока я получаю 9 тыс. руб. пенсии, а в магазине есть хлеб и молоко, которые могу купить, ничего у них не получится, кто бы на какие митинги ни выходил!» Она говорит, что у них в селе раньше был один магазин, а сейчас – шесть. А вот когда ничего этого не будет, тогда в России действительно жди беды!

«Не надо дразнить народ коррупцией»

- Но народ достает одно: коррупция и чиновничий беспредел! И пока власть на всех уровнях, к сожалению, не осознает этой колоссальной опасности, которая заразила все общество и создает у народа уже свой взгляд на саму власть. Народ думает: «Что-то это не наша власть: она коррумпирована, живет за счет нас, их дети учатся за рубежом, их счета на зарубежных банках…», - и люди просто перестают верить во власть. И что бы она ни делала и ни планировала, но без борьбы с коррупцией ничему веры уже не будет. А вот такие, как Навальный, Иванов, Петров, Сидоров и прочие используют и будут использовать этот повод. Пока митингующих объединяет одна цель: мирно давить на коррумпированных чиновников. Но ведь может возникнуть самый настоящий бунт, спровоцированный кем угодно, а не какая-то там «Ливия». И это самое страшное! Не надо дразнить народ коррупцией. Если сократить ее хотя бы на 30-40%, то Россия просто семимильными шагами пойдет вперед! Это и есть национальная идея, которую все ищут, но никак не найдут.

«Нам теперь не стыдно за Россию»

- Народу сейчас неплохо живется. Полным ходом идет газификация. Например, на Тамбовщине газифицировано 100% - такого же никогда не было! Люди стали пахать землю (сам же все вижу). Беда нашей власти в том, что она сама не может толком объяснить, какой позитив был сделан за последнее время. Корыстно-насильственная преступность (грабежи, кражи, разбои, мошенничества и т.п.), в том числе и убийства, снизилась на десятки тысяч в год. Чрезвычайно важно то, что снизилось количество убийств по найму – это же основной показатель! Зарплаты и пенсии не только платят, но и прибавляют. Смотрите, как военным недавно прибавили! Доярки на селе получают по 9 тыс. Строится новое жилье, появляются производства. И все это нам никак нельзя потерять. Но, к сожалению, эта новая Дума, и власти внизу, и «Народный фронт» не могут показать населению, что все это уже есть. Никто не может толком объяснить, что сделано за эти 10 лет. Нам теперь не стыдно за Россию!

«Каждый промах власти будет использован для достижения совершенно иных целей»

- Да, будут появляться Навальные, Удальцовы и другие. Что ж, улица всегда будет давать политиков. Другой вопрос – чем они будут заниматься… Какова сегодняшняя причина выхода на улицы? Надо все это честно исследовать. Для каждой группы, которая идет на митинг, причины появления могут быть разными. Болельщики, возможно, шли потусоваться, кто-то шел искренне и честно сказать про выборы, кто-то прорекламировать себя... Но главным раздражителем стали именно, как они говорят, нечестные выборы. А разве они были честными, в том числе и в регионах? Поэтому власть не должна создавать никаких условий для таких выступлений! Опасность заключается в том, что каждый промах власти будет использован уже для достижения совершенно иных целей. Ибо те, кто возглавляет митинги, пришли бороться за власть, и народ им абсолютно до лампочки! Но и народу на селе пока еще до лампочки такие вот митинги, и слава богу! Например, в Тамбовской области вообще никто и никуда не выходил. Поверьте мне, в глубинке об этом даже речи нет, - и это счастье России!











