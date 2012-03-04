Большинство поступающих сигналов о нарушениях на выборах - ложные

Член Общественной палаты Максим Мищенко сообщил, что большинство поступающих в Общественную палату сигналов о нарушениях на выборах президента РФ, оказываются ложными, по его данным, эти сигналы в основном поступают от наблюдателей из Лиги избирателей и партии "Яблоко".



Максим Мищенко сказал: "Я оперативно просматриваю на мониторах участки в онлайн режиме, связываюсь с руководителями избирательных комиссий и перепроверяю информацию. Большинство из сигналов оказываются ложными. В частности, только что мы получили информацию о вбросе бюллетеней на избирательном участке № 82 в Омской области. Я тут же зафиксировал видео с участка и позвонил туда, переговорил с его сотрудницей Светланой Рогалевой. По ее словам, это провокация: ничего подобного на участке не происходило, сейчас на УИКе спокойная и рабочая обстановка".



В пресс-службе ОП сообщили, что звонки о нарушениях на выборах поступили с Дальнего Востока, из Республики Хакасия, Алтая и Алтайского края, Кемеровской области. В пресс-службе отметили, что "некоторые наблюдатели отмечают низкую явку избирателей, другие, наоборот, сообщают о высокой активности избирателей, периодически поступает информация о недетализированной картинке с веб- камер, которая тут же проверяется в call-центре ОП". По состоянию на 06:00 мск поступило 29 звонков от общественных наблюдателей, работающих на избирательных участках в субъектах РФ.



Общественная палата 4 и 5 марта работает в особом режиме, уже работает "горячая линия" ОП РФ для связи с избирателями, ее телефон: 8-800-700-8-800. Кроме того, вся информация о ходе голосования в регионах России размещается в специальном разделе "Дневник общественного наблюдателя" на сайте ОП.