Концерты звезд российской эстрады состоятся в день выборов президента России в Анадыре и районных центрах Чукотки в рамках благотворительной акции, организованной единственной FM-радиостанцией Чукотки "Радио Пурга".



Концерты пройдут в честь празднования Международного женского дня.

В Анадыре концерты дадут Филипп Киркоров и Владимир Кузьмин, в городе Билибино - "Иванушки International", в городе Певеке - Владимир Пресняков и Наталья Подольская, в поселке Угольные Копи - Сергей Лазарев, в поселке Эгвекинот - Юлия Савичева.

Выступления известных поп-и рок-исполнителей на Чукотке в день выборов уже стали традицией в последнее десятилетие. Так, декабрьские выборы в Госдуму в населенных пунктах округа сопровождались концертами Валерия Меладзе, Юрия Лозы, Виктора Салтыкова, групп "Мумий Тролль", "Блестящие", "Hi-Fi". Вход на концерты осуществлялся по бесплатным приглашениям, распространявшимся у избирательных участков.

Так и сегодня бесплатные билеты будут распространяться с 08.00 в день выступления на стойках радиостанции, расположенных вблизи избирательных участков. В свободной продаже билетов нет, сообщает РИА Новости.

В рамках этой благотворительной акции жители Чукотки получат подарки. Женщин и детей ждут сладкие и "витаминные" наборы, мужчин - футболки.



