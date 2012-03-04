Михаил Прохоров первым проголосовал из кандидатов в президенты

Он пришёл на избирательный участок в красноярском посёлке Памяти 13 борцов. Предполагалось, что Прохоров проголосует в посёлке Еруда, где он, москвич по рождению, официально зарегистрирован с 2009 года.



Однако был выбран другой населенный пункт: посёлок Памяти 13 борцов расположен рядом с красноярским аэропортом. Прохоров отметил, что он — первый кандидат в президенты, который проголосовал в географическом центре России. Уже сегодня он вернется в Москву.

Остальные кандидаты в президенты проголосуют в столице. Владимир Путин планирует прийти на уже знакомый ему участок, расположенный в здании Российской академии наук на улице Косыгина. Владимир Жириновский будет голосовать по месту регистрации — на Матвеевской улице, это запад Москвы. Сергей Миронов — в Малом Кисловском переулке в центре столицы. Геннадий Зюганов придёт в дом творчества на Миусской площади.



