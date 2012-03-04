В Новосибирске задержана банда особо опасных преступников - ВИДЕО

В Новосибирске сотрудниками ФСБ и МВД в ходе совместной операции задержаны 11 человек, которые подозреваются в совершении особо опасных преступлений. Члены этой экстремистской организации финансировали бандитов на Северном Кавказе.



По данным ФСБ и МВД, бандгруппа направляла в северо-кавказский регион полученные преступным путём средства, кроме того, они вербовали боевиков и занимались подготовкой диверсий.



В настоящее время спецоперация, спланированная Новосибирским управлением ФСБ совместно с региональным МВД, продолжается, в городе идут обыски съемных квартир и гаражных массивов.



В ходе совместной спецоперации было изъято пять автоматов, три пистолета, два подствольных гранатомета, несколько тысяч патронов, четыре гранаты, а также взрывчатые вещества: тротил и пластит. Упаковки были спрятаны в канистры - их обнаружили в погребе. По словам силовиков, этого количества вполне хватило бы, например, чтобы совершить несколько терактов. В пластмассовых бочках бандиты хранили черные маски, комплекты камуфляжа, радиостанции, ноутбуки.



Официальный представитель Информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК) Николай Синцов рассказал, что "по данным Национального антитеррористического комитета, добытые бандгруппой преступным путем денежные средства переправлялись главарями бандподполья на территорию Кабардино-Балкарии и Дагестана для финансирования террористической деятельности. Установлено, что бандой планировалась серия диверсий и покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов с целью завладения оружием".



По его словам, уже установлено, что члены банды причастны к серии разбойных нападений и других преступлений на территории Новосибирской области, однако в интересах следствия более ничего конкретного в пресс-службе НАК не сообщили, передает Первый канал.