Наблюдатели сообщают: начались нарушения на выборах

Участники проекта "Наблюдение 2012" сообщили о первых нарушениях на выборах президента, проходящих сегодня в России. Больше всего жалоб на нарушения приходит из Москвы и Подмосковья. Необычные инциденты происходят и в других регионах РФ.



В Тамбовской области члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса не пустили на участок, поскольку там уже присутствует член комиссии от кандидата в президенты РФ Михаила Прохорова. Однако в штабе миллиардера ему заявили, что другого члена избиркома не регистрировали: он оказался в УИК по поддельным документам. В результате настоящего члена комиссии не оказалось в помещении в момент опечатывания урны: его заставили удалиться с участка.

На избирательный участок №2963 в Москве на автобусах с воронежскими номерами массово свозят рабочих из соответствующего региона. Члены избирательной комиссии заявили наблюдателю, что у них "договор" с директором предприятия, при этом отвечать на вопрос об автобусах из Воронежа они не стали.

На столичном участке №1215 права голоса был лишен один из самых почтенных избирателей: мужчину не включили в список лишь потому, что ему уже 92 года.

Из ряда регионов от наблюдателей приходят одинаковые сообщения о запрете на фото- и видеосъемку, хотя это противоречит законодательству. Одного из наблюдателей в Москве не допустили на участок, сославшись на то, что он находится на "режимном объекте", сообщает «РБК».

У входа на избирательный участок №2001 в Новосибирске стоят девушки, которые предоставляют образец заполнения бюллетеня, в котором "галочка" проставлена рядом с фамилией кандидата Путина В.В. Наблюдатели отмечают, что это не образец, а агитация в пользу одного из кандидатов на пост главы государства, которая в день президентских выборов запрещена.