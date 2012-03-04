В Ингушетии ликвидирован лидер боевиков

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) РФ сообщили, что накануне в Ингушетии сотрудниками силовых структур в ходе спецоперации был уничтожен лидер республиканских боевиков Адам Цыздоев.



Управление ФСБ по Ингушетии получило информацию о готовящемся теракте. За бандгруппой, которая намеревалась совершить теракт, было установлено наблюдение. Накануне сотрудники правоохранительных органов попытались остановить для проверки автомобиль, в котором, по предварительной информации, передвигались боевики. Однако по сотрудникам правоохранительных органов из машины был открыт огонь. В результате ответного огня силовиков в машине сдетонировало взрывное устройство и оба преступника, находившиеся в автомобиле, погибли на месте.



Представитель НАК сообщил, что "один из уничтоженных бандитов предварительно опознан как Цыздоев Адам Макшарипович 1979 года рождения, главарь бандподполья Ингушетии. Личность другого бандита устанавливается", передает телеканал "Россия 24".