В субботу, 3 марта, в Москве прошла торжественная церемония юбилейного, 20-го, финала конкурса "Мисс Россия". Победительницей жюри выбрало 18-летнюю Елизавету Голованову, представляющую Смоленскую область.



Победительница получила в качестве приза 100 тыс. долл., а также образовательный грант. Эксклюзивную корону стоимостью 1 млн долл. Лизе вручила прошлогодняя победительница конкурса Наталья Гантимурова.

Титул 1-ой вице-мисс получила Кристина Гонтарь из города Железнодорожный, Алену Шишкову из Тюмени жюри наградило титулом 2-ой вице-мисс. Обе они в качестве приза получили грант на обучение в любом вузе мира.

В качестве "Мисс России" Е. Голованова будет представлять страну на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная", а также в течение всего года участвовать в благотворительных акциях и вести пропаганду здорового образа жизни.



Лизе 18 лет. Она выросла в Сафоново, где и закончила с золотой медалью школу №9, получив на ЕГЭ высшие баллы. Лиза девушка высокая: ее рост – 178 сантиметров. У нее совершенно потрясающие волосы, немного удастся найти во всей России-матушке девушек с такими удивительными, уникальными волосами.

Отвечая на вопрос о трех самых ярких событиях за последний года во время интеллектуального конкурса Елизавета назвала участие в конкурсе, пишет «КП». Потом рассказала о том, что постоянным источником радости для нее является ее семья. А третью свою радость Лиза назвала коротко, ответив: «Я люблю!»

Церемония награждения: http://kp.ru/daily/25845/2816074/