В Москве из-за выборов впервые продлена работа метро

В ночь после выборов президента с 4-го на 5-е марта московский метрополитен будет работать до 02:00 мск. Такое решение принято для удобства пассажиров, так как на вечер воскресенья запланировано много акций.



Ранее заместитель столичного мэра Александр Горбенко сообщил, что все акции, намеченные на 4 марта, начнутся не ранее 20:00 мск, есть вероятность, что их перенесут на 21:00.

На воскресенье в городе запланировано большое количество мелкихакций, а также крупный митинг на Манежной площади. Незначительные пикеты и два крупных мероприятия - на Манежной и Пушкинской площадях - пройдут 5 марта. Организаторы с трудом могут предполагать, какое количество участников придет. "В этой связи мы были вынуждены предусмотреть варианты принятия мер при значительном превышении числа участников как 4, так и 5 марта", - уточнил заммэра, сообщает ИТАР-ТАСС.