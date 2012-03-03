Четверо из Pussy Riot задержаны за хулиганство в храме Христа Спасителя

В Москве четверо активистов панк-группы Pussy Riot в субботу доставлены в отделение полиции в рамках расследуемого уголовного дела о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Решается вопрос о задержании доставленных в порядке ст.91 УПК.

"В рамках расследуемого уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство), сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве в отдел полиции были доставлены четыре человека, являющиеся активистами группы Pussy Riot", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что среди задержанных - три девушки и один мужчина.

"Указанные граждане были доставлены по подозрению в совершении преступления, выразившегося в грубом нарушении общественного порядка по мотивам, в том числе, религиозной ненависти, совершенного группой лиц по предварительному сговору", - отметили в пресс-службе, передает Интерфакс.

"В рамках уголовного дела проведены обыски, в ходе которых изъяты материалы, имеющие существенное значение для дела", - заявили также в главке столичной полиции.

"АН" писали, что чуть ранее адвокат девушек из Pussy Riot Николай Полозов сообщил, что полиция задержала двух из них и фотокорреспондента "Новой газеты" Евгения Фельдмана.

Напомним, 21 февраля 5 девушек из скандальной панк-группы Pussy Riot, одетые в яркие костюмы, с лицами, скрытыми под масками, подошли к алтарю в Храме Христа Спасителя и устроили танцы прямо перед иконостасом. Они выкрикивали оскорбления в адрес священнослужителей и верующих, в том числе - в адрес патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На замечания служителей храма и посетителей они не реагировали, а при попытке сотрудников ЧОП, обслуживающего храм, задержать злоумышленников, скрылись.