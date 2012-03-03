В Москве задержаны две участницы скандальной панк-группы Pussy Riot

Московская полиция в субботу задержала двух участниц панк-группы Pussy Riot, которые нахулиганили в главном православном храме России. Как сообщил адвокат девушек Николай Полозов, она из них связалась с ним и попросила срочно приехать.

По данным Полозова, две участницы Pussy Riot находятся в УВД по ЦАО. Он предполагает, что они были задержаны в связи с заведенным на них ранее делом по факту их выступления в храме Христа Спасителя в конце февраля, передает Русская служба Би-би-си.

Николай Полозов также сообщил о задержании фотокорреспондента "Новой газеты" Евгения Фельдмана, предположительно, в связи с делом группы Pussy Riot.

"АН" писали, что 21 февраля 5 девушек из скандальной панк-группы Pussy Riot, одетые в яркие костюмы, с лицами, скрытыми под масками, подошли к алтарю в Храме Христа Спасителя и устроили танцы прямо перед иконостасом. При попытке их схватить они убежали.

Московская полиция завела на них дело по статье 213 УК РФ - "хулиганство", предусматривающей до семи лет лишения свободы.