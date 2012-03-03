Все избирательные участки на сайте webvybory2012.ru разобраны для наблюдения

В России не осталось участков, которых не выбрал для наблюдения хотя бы один пользователь, зарегистрировавшись на сайте webvybory2012.ru.

Пользователи не оставили ни одного избирательного участка, оборудованного веб-камерами, за которым не хотел бы понаблюдать хотя бы один человек в день выборов президента России, передает РИА Новости.

По последним данным, озвученным главой Минкомсвязи Игорем Щеголевым, на сайте зарегистрировалось 670 тысяч человек.

Сайт webvybory2012.ru открыт 3 февраля, и до 00.00 воскресенья на нем может зарегистрироваться любой желающий и выбрать любое число участков для наблюдения непосредственно в день выборов.

Значительная часть выбранных мест волеизъявления граждан приходится на Москву, что вызвано интересом к голосованию известных людей.Регистрироваться на сайте и менять список выбранных для мониторинга участков после полуночи будет нельзя.