ЦИК: Мосгоризбирком изменил номера своих телефонов

Московская городская избирательная комиссия изменила номера своих телефонов."Московская городская избирательная комиссия информирует об изменении телефонов.

Обращаться в комиссию можно по телефонам 633-51-27 и 633-51-56", - сообщается на сайте ЦИК РФ.В воскресенье, 4 марта 2012 года, пройдут выборы президента России.

Москвичи также будут выбирать депутатов муниципальных собраний города. В столице будет организовано более 3,38 тысячи избирательных участков.