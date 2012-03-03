Талантливый медведь Памир живет в зоопарке Красноярска. Своим умением вертеть палкой медведь - представитель редкого вида белокоготных медведей - получил прозвище "кунг-фу панда" и покорил Интернет.

Родом он из Центральной Азии и зимой в спячку не впадает, сообщает ura-inform.com. Памир владеет палкой как мастер боевых искусств. Сотрудники красноярского зоопарка говорят, что медвежонок Памир любил игрушки - пластиковые бутылки, мячи, бейсбольные биты.