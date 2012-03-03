Три «Горячие линии» по выборам с 3 по 5 марта будут работать круглосуточно

Три «горячие линии» - две федеральные и одна региональная , организованные по вопросам проведения выборов, с 3 по 5 марта будут работать круглосуточно.

Сообщить о возможных нарушениях, задать интересующий вопрос, попросить разъяснения можно по бесплатному многоканальному телефону «горячей линии», организованной Российским фондом свободных выборов при поддержке Общественной палаты РФ, Координационного совета по защите избирательных прав граждан и ЦИК РФ: 8-800-505-47-21; или через e-mail: hotline@rfsv.ru; по skype: hotlineRFSV.

Также действует «горячая линия» Центральной избирательной комиссии Российской Федерации: 8-800-100-14-00, звонок бесплатный.Накануне выборов суббота, 3 марта, объявлена «днем тишины»: запрещена любая устная агитация, призывающая голосовать за какого-либо кандидата.

Нельзя проводить собрания в их поддержку. Допустимо сохранение на улицах города баннеров и плакатов не ближе чем за 50 метров до избирательных участков.

Голосование начнется в 8 часов утра. За его ходом все желающие могут следить через онлайн-трансляцию. Для этого необходимо не позднее 3 марта до 23.59 зарегистрироваться на интернет-портале webvybory2012.ru, на котором 4 марта будет транслироваться процесс голосования и подсчета бюллетеней, сообщает http://news.bcm.ru .

Для регистрации достаточно ввести на странице http://webvybory2012.ru/auth адрес своей электронной почты. Пользователи, имеющие аккаунты в соцсетях и на «Гугл», «Яндекс», «Фейсбук», «Мейл.ру» и «Твиттер», могут войти в систему через них.

Результаты голосования можно будет видеть на сайте ЦИК РФ http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom через ГАС «Выборы»: достаточно выбрать из списка уровень – президентские или муниципальные.