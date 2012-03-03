Граждане России все больше поддерживают развитие атомной энергетики. Социологи свидетельствуют, что так называемый "фукусимский синдром", возникший в 2011 году после аварии на японской АЭС, практически преодолен.



В конце февраля "Левада-центр" провел опрос об отношении к атомной энергетике, в котором принял участие 1601 человек. За активное развитие высказались 29% участников исследования, за сохранение на нынешнем уровне – 37%. 15%считают, что работу АЭС следует постепенно сворачивать, а семь процентов выступают за полный отказ от таких станций. 11% опрошенных затруднились сформулировать отношение к атомной энергетике.



В госкорпорации "Росатом", комментируя итоги опроса, напомнили, что в 2010 году, до аварии на "Фукусиме-1", общее число сторонников атомной энергетики составляло 43 %. За активное развитие ее выступили 36 %, за сохранение на нынешнем уровне - 37 процентов. Доля противников составила 14 % . Из них - 10 ратуют за постепенное сворачивание, а 4 процента - за полный отказ сразу.



В 2011 году, сразу после аварии на "Фукусиме-1", ответы заметно изменились. Так, на активном развитии АЭС настаивали всего 22 процента, на сохранении на нынешнем уровне – 30 процентов. Постепенно сворачивать атомную энергетику предлагали 27 процентов, совершенно отказаться от нее – 12 процентов.



"По уровню поддержки развития атомной энергетики Россия практически вернулась на "дофукусимский" уровень", - констатируют социологи. В "Росатоме" данную тенденцию связывают с тем, что россияне "видят в атомной отрасли источник инновационного развития страны" и более осмысленным анализом путей развития мировой энергетики, без естественных эмоций на фоне природной катастрофы и массовой гибели людей от землетрясения и цунами.