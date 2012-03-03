В Петербурге оппозиция устроит палаточный лагерь перед Заксобранием

В Петербурге активисты оппозиции планируют 5 марта, после выборов президента РФ, устроить бессрочный палаточный лагерь перед зданием городского парламента.

Исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова рассказала, что ее соратники привезли из Москвы палатки.

Представители оппозиции будет раздавать их всем желающим на Исаакиевской площади, передает Интерфакс. "Будем стоять лагерем столько, сколько потребуется", - Курносова. По ее словам, участники акции будут требовать проведения честных и открытых президентских выборов.