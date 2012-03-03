В Москве из-за митингов могут перекрыть центральные улицы

Заместитель мэра Москвы Александр Горбенко предупредил, что в связи с митингами 4 и 5 марта в столице может быть перекрыто движение на центральных улицах города. Возможно, перекроют Тверскую улицу и Манежную площадь.

Автовладельцев попросили "по возможности отказаться от поездок в центр 4 вечером и днем 5 марта". Горбенко объяснил, что организаторы акций сами не могут предсказать, сколько участников соберут их мероприятия, поэтому пока нет возможности определиться точно.

Ограничение автодвижения станет актуальным при значительной превышении демонстрантами заявленной численности.

Напомним, в связи с возможным увеличением потока пассажиров на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии измениться график в работе московского метрополитена. 4 марта и 5 марта в Москве собираются выйти на улицы и сторонники нынешних властей, и оппозиция. Сторонники Владимира Путина устроят на Манежной площади акцию "Выбор сделан" 4 марта. В понедельник, 5 марта, оппозиция выйдет на Пушкинскую площадь. По данным мэрии, в 17:00 там начнется акция КПРФ, а в 19:00 - общегражданский митинг за честные выборы.



Начальник ГУ МВД России по Москве Владимир Колокольцев предупредил о запрете несогласованных шествий.