Драгоценности великой певицы Людмилы Зыкиной выставлены на торги

Драгоценности великой певицы Людмилы Зыкиной выставлены на торгах в аукционном доме «Гелос». 25 лотов ювелирных изделий - кольца, серьги, гарнитуры из золота и серебра с бриллиантами, изумрудами и сапфирами.

Коллекция Людмилы Зыкиной по качеству и уникальности не уступала в свое время драгоценностям Галины Брежневой. Редкие украшения эксперты предварительно оценили в 500 тысяч долларов.

Все драгоценности Зыкиной сделаны по ее индивидуальному заказу. Знаменитой русской певице дарили украшения и главы государств, в том числе Ким Ир Сен и Гейдар Алиев. На торги украшения выставили наследники артистки - племянники Сергей, Екатерина и Георгий Зыкины, передает businessfm.bfm.ru.

По словам адвоката наследников Людмилы Зыкиной - на собранные с аукциона деньги они планируют открыть музей певицы.

Возможно, они поставят памятник великой певице на Новодевичьем кладбище.