Колокольцев просит воздержаться от акций 8 марта
3 марта 2012, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]
Глава ГУ МВД России по Москве Владимир Колокольцев обещает вывести на работу 8 марта своих сотрудниц, если организаторы митингов, запланированных на этот день, не откажутся от их проведения.
Владимир Колокольцев поздравил женщин с наступающим Международным женским днем и сообщил, что обратился к гражданам, подавшим заявки на проведение акций в этот день, с просьбой отказаться от проведения мероприятий, чтобы не испортить женщинам праздник.
"Если они не согласятся отозвать заявки на восьмое число, я тогда приглашу на работу всех своих сотрудниц, и они очень четко отреагируют на подобные акции", - пошутил начальник Главка, сообщает «Интерфакс».