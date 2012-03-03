Колокольцев просит воздержаться от акций 8 марта

Глава ГУ МВД России по Москве Владимир Колокольцев обещает вывести на работу 8 марта своих сотрудниц, если организаторы митингов, запланированных на этот день, не откажутся от их проведения.



Владимир Колокольцев поздравил женщин с наступающим Международным женским днем и сообщил, что обратился к гражданам, подавшим заявки на проведение акций в этот день, с просьбой отказаться от проведения мероприятий, чтобы не испортить женщинам праздник.



"Если они не согласятся отозвать заявки на восьмое число, я тогда приглашу на работу всех своих сотрудниц, и они очень четко отреагируют на подобные акции", - пошутил начальник Главка, сообщает «Интерфакс».



