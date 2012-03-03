В Москве из-за митингов может измениться график работы метро (ВИДЕО)

В Москве из-за митингов, которые запланированы на понедельник, 5 марта, может измениться график работы метрополитена. Заместитель мэра Александр Горбенко сообщил, что изменений в работе транспорта в день выборов президента России, в воскреснье, 4 марта, не будет.

Столичные власти предусмотрели возможность изменения графика работы метрополитена и наземного транспорта 5 марта, передает Интерфакс. По словам чиновника, в связи с проведением массовых митингов, в том числе, в Новопушкинском сквере, нагрузка на станцию метро "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии может увеличиться в разы.

"В среднем, одна станция может пропускать 30-35 тысяч человек в час", — уточнил заместитель Сергея Собянина. Представители оппозиции ранее заявляли, что готовятся провести 5 марта массовые акции в центре Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что правительство города сделает все возможное, чтобы "обеспечить комфорт для митингующих всех мастей".