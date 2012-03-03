Создатели картины «Высоцкий. Спасибо, что живой» нашли точную копию легендарной машины Высоцкого, но поиски дались нелегко. Куда исчез оригинальный автомобиль знаменитого артиста никто так точно и не знает.



Певец приобрел знаменитый голубой «мерседес» в 1976 году и это была самая первая иномарка, которую зарегистрировали в Краснопресненском ГАИ Москвы.

Недавно был объявлен всероссийский конкурс со знаменитым автомобилем в награду. Более 10 тысяч желающих заполучить легендарного «железного коня» боролись интеллектом и смекалкой. Победителем оказался пенсионер Анатолий Плотников из Кемерова. Мужчина – фанат творчества Высоцкого со стажем - с юношества собирал целую коллекцию его пластинок и сведения о жизни и творчестве Высоцкого.

Плотников решил продать машину, чтобы погасить ипотеку своих дочек. За 2 миллиона рублей мерседес купил 36-летний барнаульский бизнесмен Владимир Конобейцев, сообщает uznayvse.ru. Владимир будет беречь свой «трофей» и ездить на голубом «мерсе» только по праздникам.



