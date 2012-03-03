Военно-грузинскую дорогу открыли для автотранспорта

Военно-грузинская дорога, соединяющая Россию со странами Закавказья, открыта для частичного проезда автотранспорта. Движение разрешено на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях.



Погода улучшилась, угроза ДТП снижена, поэтому по согласованию с грузинской стороной с 12.00 дорога открыта. Разрешение пока не касается длинномерных автомобилей с прицепами и пассажирских автобусов, вместимость свыше 30 мест.



