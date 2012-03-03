Кампания по выборам президента России в этот раз совпала с традиционной ярмаркой меда, проходящей в Москве. Один из кандидатов в президенты на прошлой неделе встречался со своим сторонниками в Манеже, где и расположились пасечники, приехавшие со всех сторон нашей необъятной Родины. Так вот перед этой встречей им без объяснения приказали освободить помещение. Бедные пчеловоды были вынуждены отгружать и вывозить тонны своей продукции. Лишь через пять дней ярмарка возобновила работу. Справедливости ради заметим, что ее продлили, и власти Москвы обещают дополнительную рекламу. Специально для «АН» на вопрос «Отразится ли кампания по выборам президента на сборе меда в России?» отвечают…

Владимир Винокур, народный артист России:



«Не отразится…»

- Нет, я не думаю, что эта ситуация как-то отразится на сборе меда в России. Все равно у нас меда больше, чем президентов!..

Аркадий Баскаев, руководитель благотворительного фонда «Ратники»:



«И мед купить, и на выборы сходить»

- Судя по всему, чиновники опять перестраховались. Причем тут выборы? Ведь можно было и мед купить, и на выборы сходить – одно другому не мешает. Конечно, это перехлест, но у нас народ все понимает, и, думаю, что на дальнейшей продаже меда это никак не отразится.

Николай Харитонов, председатель комитета Госдумы по региональной политике, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации:

«Побоялись, что пчелы кого-то покусают?..»

- Не думаю, что пчелы, а главное, пчеловоды сильно обидятся. Однако неприятный осадочек все же останется. Ярмарка работала давно, и если была необходимость в ее закрытии, то надо было людям заранее все объяснить, чем-то помочь. Мэр Москвы Собянин недавно сказал, что не допустит майдана в Москве. Но пчелы-то здесь причем? Или побоялись, что они кого-то покусают?



