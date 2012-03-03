В порту Мукран города Засниц (Германия) компания Siemens завершила погрузку первого из 38 пригородных электропоездов «Ласточка» (Desiro RUS) в 5-вагонном исполнении, которые уже отправлены в Россию.



Через несколько дней железнодорожный паром «Санкт-Петербург» доставит поезд в российский порт Усть-Луга. Как сообщили в пресс-службе ОАО «Компания Усть-Луга», далее состав продолжит свой путь уже по железной дороге в депо Санкт-Петербург-Московское (Металлострой), где специалисты Siemens приступят к проведению пуско-наладочных работ. В течение 2012 года «Ласточка» будет проходить тестовые и сертификационные испытания на испытательном полигоне в подмосковной Щербинке и на железных дорогах России.



Пассажирская эксплуатация первых электропоездов «Ласточка» начнется в Казани и Сочи в 2013 году. Затем, в феврале 2014 года, они будут перевозить спортсменов и зрителей к местам соревнований в горах во время проведения Зимних Олимпийских игр. Также планируется использование этих поездов во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в России.



Производство электропоездов «Ласточка» (Desiro RUS) на заводе немецкого концерна Siemens в Крефельде (Германия) началось в апреле 2011 года. 27 января 2012 года Siemens и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) подписали акт приемки первого состава из 38 поездов Desiro, которые

заказали РЖД в 2009 году. Заказ на следующие 16 поездов поступил в сентябре 2010 года.



В сентябре 2011 года РЖД и Siemens подписали контракты на производство 1200 вагонов для электропоездов «Ласточка» (Desiro RUS) и техническое обслуживание 54 электропоездов этой серии. Начиная с 2013 года, поезда будет производить ООО «Уральские локомотивы» — совместное предприятие группы «Синара» и Siemens на производственных мощностях в городе Верхняя Пышма Свердловской области.



Поезда модели Desiro, разработанные компанией Siemens, предназначены для пригородных перевозок и могут развивать скорость до 160 км/ч. Они отвечают высокому уровню комфорта (как для пассажиров, так и для персонала), оснащены системой пассивной безопасности пассажиров и потребляют на 30% меньше энергии по сравнению с электропоездами, которые находятся в эксплуатации в настоящее время.