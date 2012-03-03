Мошеннические схемы экс-руководства Банка Москвы, как это делалось

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявило две мошеннические схемы незаконного обогащения экс-руководителей Банка Москвы. Они подозреваются в хищении более 7,2 миллиарда рублей.



Одна схема была связана с конвертацией валюты.

В 2009-2010 годах в казначействе Банка Москвы по поручению фирм-клиентов, контролировали которые экс-президент банка Андрей Бородин и его бывший первый зам Дмитрий Акулинин, осуществлялись конверсионные сделки с нарушением установленного порядка.

В течение нескольких секунд они меняли курс продажи-покупки валют с тем расчетом, чтобы подконтрольные им фирмы успевали через интернет-трейдинг продать банку валюту по сверхвыгодному для них курсу, а затем тут же выкупить обратно уже по заниженной ставке.

Получается, что только на марже подозреваемые получили 547 миллионов рублей. По информации ГУЭБиПК, в афере с разницей валют участвовали и другие менеджеры команды Бородина.

Вторая схема хищений реализовывалась топ-менеджерами Банка Москвы в период с 2008 по 2010 год. По мнению следствия, в это время Бородин и Акулинин перечисляли с корреспондентского счета Банка Москвы не менее 7,8 миллиарда рублей на счета 20 подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных в республике Кипр. Все было вроде как «по закону» , поскольку были представлены фиктивные договоры кредитования иностранных компаний, а также прошло частичное погашение задолженности, которое производилось деньгами самого банка. Всего в Банк Москвы вернулось около 1,1 миллиарда рублей, оставшуюся сумму, по данным МВД, присвоили подозреваемые.

Деньги были потрачены на покупку акций крупных международных компаний и приобретение недвижимости за рубежом.

В отношении Бородина и Акулинина по каждой из противозаконных схем следственным департаментом МВД России возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), сообщает ria.ru.

Бородин и Акулинин живут сейчас за границей. Подозреваемые заочно арестованы и объявлены в международный розыск, им грозит длительный срок заключения.



