На Северную столицу упало благосклонное внимание организаторов конкурса «Мисс Россия». Сразу три красавицы из Петербурга дошли до финала и попали в число пятидесяти претенденток на корону стоимостью в миллион долларов, сто тысяч долларов от спонсора и в придачу возможность поехать на «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».



Так что перед знаменательным воскресеньем есть возможность немного расслабиться, поглядеть на длинноногих стройных красоток и, конечно, поболеть за них. Мы надеемся, что держать кулачки вы будете не за чужих девушек, а за наших землячек.