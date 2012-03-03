Сегодня на территории России наступил "День тишины"
3 марта 2012, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
В нашей стране наступил так называемый "день тишины" перед президентскими выборами. Это означает, что в последний день перед выборами запрещены любые формы агитации на всей территории России.
Запрещено распространение любых агитационных материалов, которые кандидаты в президенты размещали до этого. Это касается и наглядной агитации, которая располагается ближе 50 метров к избирательным участкам.
"День тишины" продлится почти двое суток — до 21:00 мск 4 марта – пока на всей территории России не закроются все избирательные участки.