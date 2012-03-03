В нашей стране наступил так называемый "день тишины" перед президентскими выборами. Это означает, что в последний день перед выборами запрещены любые формы агитации на всей территории России.



Запрещено распространение любых агитационных материалов, которые кандидаты в президенты размещали до этого. Это касается и наглядной агитации, которая располагается ближе 50 метров к избирательным участкам.

"День тишины" продлится почти двое суток — до 21:00 мск 4 марта – пока на всей территории России не закроются все избирательные участки.



