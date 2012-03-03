Прокурор прекратил разгульную жизнь заключенных в колонии на Алтае

В Республике Алтай прокуратура обнаружила в в исправительной колонии N1 тайные комнаты, полные запрещенных в пенитенциарных учреждениях предметов, в которых осужденные предавались различным порокам.

Помещения, переоборудованные под жилые комнаты, были обнаружены возле столовой колонии. В них находились всевозможные запрещенные предметы - стиральные машины, холодильники, телевизор, различная мебель и постельные принадлежности, в тайниках хранились мобильные телефоны и зарядные устройства к ним. Помимо предметов обстановки, в комнатах были найдены еще 9 невменяемых заключенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Представление об устранении выявленных нарушений внесено в адрес начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, материалы проверки отправлены в региональное управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту сбыта в колонии наркотического средства, к ответственности привлечены 6 сотрудников исправительного учреждения, сообщает РБК.