Бывший глава МВД республики Якутия Яков Стахов объявлен в розыск

Следственное управление Следственного Комитета РФ по Якутии объявило в федеральный розыск бывшего главу МВД республики Якова Стахова, подозреваемого в причастности к хищению у ведомства автомашины "Мерседес".





В феврале 2012 года Стахов допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Однако 23 февраля Стахов, нарушив избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде, выехал из Якутска в Москву.