Начальник отдела самарского ракетно-космического центра "ЦСКБ-Прогресс" Валерий Абрашкин сообщил, что осенью 2013 года состоится пуск уникальной научной космической лаборатории "Фотон-М4", который в настоящее время находится в Самаре в стадии изготовления.



Валерий Абрашкин рассказал, что "вся документация на спутник уже подготовлена, весь состав аппаратуры у нас определен. Думаю, что уже во второй половине 2012 года мы начнем получать эту аппаратуру и, если все пойдет по плану, то осенью следующего года мы планируем запустить "Фотон".



Космические спутники серии "Фотон" являются уникальными "летающими научно-исследовательскими лабораториями" в плане обеспечения особых условий микрогравитации, кроме того, они предназначены для исследований и экспериментов в области физики невесомости, космической биологии и биотехнологии, в том числе изучения биообразцов в открытом космосе, передает ИТАР-ТАСС.