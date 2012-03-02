В Москве усилены меры безопасности перед выборами

В Москве в связи с грядущими президентскими выборами усилены меры безопасности. 4 марта в день выборов президента России общественный порядок в столице будут обеспечивать 36,5 тысячи сотрудников МВД России, в том числе свыше 4 тысяч работников частных охранных предприятий и 14 тысяч дружинников.

6,3 тысяч сотрудников полиции прибудут в столицу из ближайших регионов Центрального федерального округа для обеспечения безопасности во время акций 5 марта.

5 марта в Москве пройдут два крупных санкционированных митинга: на Манежную площадь выйдут сторонники Владимира Путина. На Пушкинской площади будут собираться сторонники движения "За честные выборы".

К митингу оппозиции официально присоединились и коммунисты. В МВД РФ поступила информация о готовящихся провокациях в ходе санкционированных властями массовых уличных акций, которые должны пройти на следующий день после выборов главы государства.

Полиция предупредила, что все провокации во время уличных мероприятий будут пресекаться, а их участники привлекаться к ответственности.