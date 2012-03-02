Снегопад устроил в Сочи гигантские пробки (ВИДЕО)

На календаре весна, но зима никак не хочет отступать. 2 марта во власти сильного снегопада оказался даже курортный Сочи. Из-за непогоды образовались огромные пробки на основных городских магистралях города.

20 снегоуборщиков очищают дороги. Но мешали заторы, ставшие традиционными в городе в часы пик. Временные ограничения на проезд большегрузного транспорта, а также легковых машин без зимней резины введены на Мамайском перевале трассы Джубга-Сочи, передает ИТАР-ТАСС.

По прогнозам метеорологов, сильные дожди, временами переходящие в мокрый снег, сохранятся на Черноморском побережье в течение ближайших суток.