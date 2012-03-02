Зубков приказал ужесточить нормы безопасности при использовании газа

Первый вице-премьер РФ Виктор Зубков поручил в течение 10 дней подготовить предложения по усилению госконтроля, надзора и ужесточению норм безопасности при использовании газа и повышению ответственности за их нарушение.



На встрече с членами рабочей группы по вопросу обеспечения безопасности эксплуатации внутридомового газового оборудования Виктор Зубков сказал: "Очевидно, что действующие в настоящие время рекомендательные нормы по обеспечению безопасности работы бытовой газовой инфраструктуры требуют серьезной корректировки", - говорится в сообщении, размещенном по итогам заседания рабочей группы на сайте правительства РФ.