За кого проголосуют евреи?

Заявление главного раввина России Берл Лазара о том, что большинство российских евреев по версии ФЕОР на выборах будут голосовать за кандидата в президенты Владимира Путина, не имеет социологического подтверждения.

Но руководитель пресс-службы Российского еврейского конгресса Михаил Савин заявил, что среди евреев не проводилось статистических опросов по данному вопросу, поскольку еврейские организации, исходя в том числе из принципов, прописанных в Торе, предпочитают не вмешиваться в политику.

Он также отметил, что российские евреи - это вполне самостоятельные граждане со своей точкой зрения и собственными политическими предпочтениями.

По мнению гендиректора Федеральной еврейской национально-культурной автономии Евгении Михалевой, предпочтение российских евреев отражает спектр предпочтений граждан России. Михалева также отметила, что евреи в России будут голосовать за того кандидата, кто по их мнению лучше представляет их интересы.

"Однако, я знаю, что среди моих знакомых многие евреи будут голосовать за Путина", - добавила Михалева в интервью "НацАкценту".

Главный раввин России по версии ФЕОР Берл Лазар в интервью израильской газете Ha'Aretz заявил, что большинство российских евреев на президентских выборах будет голосовать за Владимира Путина.