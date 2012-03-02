ФМС поменяла отношение к своим православным помощникам

Представитель Федеральной миграционной службы обвинил руководителя молодежного движения "Светлая Русь" Игоря Мангушева в самоуправстве. В ответ Мангушев заявил, что накануне получил благодарственное письмо от ФМС.

Представитель ФМС на круглом столе, говоря о рейдах движения "Светлой Руси", заявил, что полномочий у этой организации нет, так как никакая общественная организация не имеет права осуществлять проверки режима пребывания иностранных граждан, сообщает Росбалт.

В ответ Мангушев сообщил, что движение было сформировано "не без инициативы Общественно-консультативного совета при УФМС Москвы". Он также добавил, что активисты движения не проверяют документы.

"Мы выявляем места незаконного заселения иностранных граждан и обращаем на это внимание полиции — по сути, выполняем вашу работу", - отметил он.

Мангушев рассказал, что движение работает исключительно по жалобам горожан, а "не обходит среди ночи улицы и все подряд подозрительные дома". "К нам обращаются сами жители, которые до этого обращались с теми же претензиями и к участковым, и в ФМС, и далее по списку", - заявил собеседник.

В январе, как писал "НацАкцент", около 90 человек задержаны 24 числа в Москве в входе операции "Нелегальный мигрант", проводимой ФМС.