Азаров: Украина получила из РФ предложение о снижении цены на газ

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в пятницу, что ОАО "Газпром" передал НАК "Нафтогаз Украины" проект соглашения, в котором предлагается снизить цены на российский газ на 10%. По этому вопросу сейчас ведутся переговоры.



"Когда в нашей стране был с визитом председатель Госдумы Нарышкин, он передал нам проект соглашения, в котором предусматривалось также снижение цены газа на 10%. Руководство компании "Нафтогаз" в настоящее время занимается проведением переговоров с "Газпромом" по этому вопросу", - цитирует Азарова Интерфакс.