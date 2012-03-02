Вячеслав Шпорт поблагодарил и наградил авиастроителей

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт вручил работникам КнААПО за большой личный вклад в развитие авиационной промышленности и многолетний добросовестный труд благодарности и грамоты от Министерства промышленности и торговли РФ. Заводчане также получили именные часы.

Почетной грамотой Минпромторга РФ награждены начальник бюро Александр Булыгин, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Татьяна Засухина, электросварщик Николай Матвеев, старший производственный мастер Валерий Мишин и фрезеровщик Александр Юрлов.

Благодарность министерства объявлена сборщику-клепальщику Владимиру Вакуленко, фрезеровщику Вячеславу Заикину, старшему производственному мастеру Андрею Карпенко, начальнику Центральной заводской лаборатории Ольге Саламатиной и производственному мастеру Григорию Скурту.

По словам Шпорта, на комсомольском авиационном предприятии есть реальные перспективы, есть результаты, которыми можно гордиться. И достигнуты они благодаря кропотливому труду славного многотысячного коллектива «гагаринцев». Глава региона поблагодарил авиастроителей за огромный вклад в развитие экономики края, пожелав благополучия и новых трудовых побед!