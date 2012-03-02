На КНААПО началось строительство нового гальванического цеха

В Комсомольске-на-Амуре 1 марта на ОАО «КнААПО» состоялась церемония открытия памятного знака в честь начала строительства автоматизированного корпуса гальванических покрытий и центральной заводской лаборатории.

В торжестве приняли участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, глава администрации Комсомольска-на-Амуре Владимир Михалёв, руководство ОАО «КнААПО», заводчане.

Проект «Реконструкция гальванического производства» реализуется на КнААПО в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации с 2011 по 2020 годы». КнААПО участвует в этой программе с 2007 года.

С 2012 года по 2020 год для предприятия будет выделено более 16 миллиардов рублей.

По словам Александра Пекарша новый современный корпус гальванопроизводства позволит получать гальванические покрытия отличного качества и с наименьшими затратами. На КнААПО рассчитывают, что создание нового гальванического производства – это серьезный шаг в развитии всего промышленного комплекса Дальневосточного региона, а также отечественной авиаотрасли. В новом корпусе разместятся автоматические линии с компьютерным контролем технологических параметров, что обеспечит рост организационного, технического и культурного уровня производства, позволит максимально повысить качество покрытий.

Кроме того, программное управление энергопотреблением позволит ежегодно экономить до 30% энергоресурсов, снизить водопотребление более чем в 36 раз, уменьшить уровень выброса вредных веществ в окружающую среду. Автоматизация гальванического производства предполагает исключить участие человека в особо опасных технологических операциях.

В новом цехе будут осуществлены самые современные подходы к системе охраны труда.

При разработке проекта нового корпуса гальванопокрытий были задействованы отечественные и зарубежные инновационные разработки в области защитных покрытий, применены технологические решения с использованием прогрессивного и эффективного оборудования. Новое высокотехнологичное производство откроет КнААПО большие возможности создавать продукцию, соответствующую европейским стандартам. Предусмотренный запас производственных мощностей будет способствовать развитию международных конкурентоспособных взаимоотношений и выходу на мировой рынок по гальванической обработке.