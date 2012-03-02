Россия запретила ввоз живого скота из Евросоюза

По заявлению Россельхознадзора, с 20 марта 2012 года Россия запрещает ввоз живого крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней из стран Евросоюза. Это связано с распространением вирусного заболевания животных в ряде стран ЕС.



В пресс-службе Россельхознадзора пояснили, такое решение было принято из-за того, что в ряде стран Европейского союза "сложилось крайне серьезное эпизоотическое положение в связи со вспышкой заболевания, вызываемого вирусом Шмалленберг", а также "широким распространением другого вирусного заболевания - блютанга".



