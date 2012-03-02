В Подмосковье выдано 95 тысяч открепительных удостоверений

В Московской области численность избирателей, которые могут проголосовать на выборах Президента Российской Федерации, составляет 5 577 млн. человек. Центральной избирательной комиссией РФ региону выделено 105 тысяч открепительных удостоверений для голосования.

Председатель Избиркома Московской области Ирек Вильданов сообщил, что на 2 марта выдано 90% открепительных удостоверений, осталось 10 тысяч невостребованных удостоверений. Из общего числа обратившихся за получением открепительных удостоверений 90% избирателей работают в Москве. Выдача открепительных удостоверений в территориальных избирательных комиссиях началась 18 января, а с 13 февраля по 3 марта она организована в участковых комиссиях. Ситуация с отсутствием бланков на избирательных участках преодолена, сообщили в Медиа-Центре Московской области «АН».

Ранее СМИ сообщали, что жители Подмосковья жалуются на отсутствие открепительных удостоверений. О нехватке открепительных рассказывали в Балашихе, Домодедово, Чеховском районе.

В Избирательной комиссии Московской области организована работа «Горячей линии»: (495) 606-63-42, 606-03-12.