В Петербурге генерала Сергея Умнова представили полицейским

Новый начальник ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции в пятницу был представлен коллективу.

1 марта президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ «О начальнике Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области».

Напомним, ранее руководивший Главным управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Суходольский освобождён от должности 10 февраля Указом Президента. Умнова руководящему составу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области представил заместитель министра внутренних дел Сергей Герасимов.

Приказ главы государства, который озвучил Герасимов, был встречен аплодисментами. По словам замминистра, анонимное анкетирование сотрудников ГУВД показало самый высокий уровень доверия к полицейскому начальнику за все время существования полицейского управления Санкт-Петербурга и Ленинграда. Поддержку Умнову выказали 98% петербургских полицейских, а вот Суходольского поддержали менее 40%. Умнов в своем выступлении заявил: "В первую очередь, буду обращать внимание на полицию общественной безопасности, на участковых, постовых, сотрудников ГИБДД — словом, на тех, кто непосредственно сталкивается с населением. Все вопросы, связанные с хамством и другими негативными явлениями по стороны полиции, будут на особом контроле".